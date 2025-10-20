¡Adiós, don Benito Juárez!: Billete de 20 pesos dejará de circular

El Banco de México (Banxico) anunció el retiro oficial del billete de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez, perteneciente a la Familia F. una medida publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que entró en vigor el 10 de octubre.

A partir de esa fecha, las instituciones bancarias podrán seguir recibiendo el papel moneda, pero ya no los volverán a sacar a circulación, pues una vez que lleguen a los bancos, serán separados y enviados al Banco Central para su destrucción.

Este billete, reconocido por su distintivo color azul y el retrato del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, junto a símbolos de justicia y una imagen de Monte Albán, será reemplazado como parte de un proceso de modernización del papel moneda nacional.

Con ello, Banxico busca mejorar la seguridad, durabilidad y facilidad de uso del papel moneda con nuevas emisiones.

¿EL BILLETE, TODAVÍA TIENE VALOR?

Aunque dejará de circular, el billete conserva su poder liberatorio, por lo que aún puede utilizarse para pagos hasta nuevo aviso.

Sin embargo, Banxico informó que este cambio es parte de una renovación más amplia, en la que también podrían salir de circulación otras denominaciones en los próximos meses.