¿Zendaya y Tom Holland están comprometidos? Esto afirman medios estadounidenses

La historia de amor entre Zendaya y Tom Holland sigue cautivando a millones de seguidores alrededor del mundo, y recientemente se ha sumado un nuevo capítulo a su relación, que ha desatado especulaciones y emoción en los medios de comunicación.

En 2021, la pareja de actores comenzó su relación y después de tres años de noviazgo en sociales, se rumoró que estarían comprometidos.

Según la exclusiva revelada este lunes 6 de enero por el portal estadounidense TMZ, la pareja de actores estaría comprometida después de más de tres años de relación, una noticia que ha dejado a muchos de sus fans con la incertidumbre de sí los rumores son ciertos.

It's official: Zendaya and Tom Holland are engaged! pic.twitter.com/7n7USJjozZ