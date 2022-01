YosStop asegura que Chapoy mintió sobre cobro por entrevista

Durante una charla con Roberto Martínez, para su canal de YouTube llamado ´Creativo´, la influencer mexicana de 31 años fue cuestionada sobre si medios internacionales la habían intentado contactar, a lo que ella respondió:

Noticia Relacionada Contribuyentes inician el año pagando impuestos

PUBLICIDAD

"No pues cómo... Lo que estuvo pasando mucho era que replicaban noticias, y la desinformación está cañona... A cada rato sacaban cosas que no eran verdad de mi caso, hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas, no sé por qué a veces les encanta inventar".

Y añadió: "Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un sólo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta. Pero para qué hacen eso, no pasa nada, de todo lo que han dicho, eso es lo que menos me importa", comentó Hoffman.

Finalmente, YosStop señaló que, después de haber estado en prisión, lo que menos le importa es que hablen de ella.

"Pero ¿para qué hacen eso? No pasa nada, de todo lo que han dicho, eso es lo que menos importa", dijo.

Fue en una emisión de ´Ventaneando´ donde Chapoy reveló la supuesta cantidad que la youtuber pedía para dar entrevista, relatando que la famosa se puso en contacto con la producción del programa de TV Azteca para hablar sobre su proceso.

"Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pidieron 50 mil dólares (un millón de pesos, aproximadamente) por una entrevista, ¡es una barbaridad!, si sale por ahí una entrevista por cualquier otro medio que pagaron, bueno, alguien quiso pagar, pero nosotros no pagamos".