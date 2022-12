Yordi se disculpa con Sasha Sokol por entrevista a Luis de Llano

Aunque al inicio, el conductor mencionó que ya no quería hablar del tema, ahora compartió un video en el que indicó que le faltó sensibilidad y se disculpó con la ex Timbiriche, quien hace unos días lo señaló por no tener empatía con ella y con las demás víctimas que han sufrido situaciones similares.

El famoso explicó que, si bien llegó a pensar en bajar el video, lo mantendría en su canal de YouTube, pues "eliminarlo es como querer tapar el sol con un dedo".

En ese sentido, el conductor señaló que gracias a las entrevistas que realiza en YouTube, ha comprendido el por qué de algunas problemáticas.

"Mi propósito ya lo saben, es abrir espacios, es dar voz a los artistas, a los personajes, a los deportistas. En las 124 entrevistas que llevamos hasta el día de hoy ese ha sido siempre mi objetivo. Como ser humano con todos estos acontecimiento la verdad me cayeron muchos ´veinte´", comentó.

Destacó que es muy importante dejar de normalizar la violencia de género y discriminación.

"Hoy más que nunca se debe acabar con el silencio, con la indiferencia y la normalización. La falta de conocimiento que existe ante temas de violencia de género no puede seguir sucediendo y es algo que tenemos que aprender, que tenemos que aplicar y que estamos viviendo en todo momento", dijo.

Finalmente, Yordi se comprometió a tener un canal mucho más responsable. Y pidió perdón a Sasha por su falta de sensibilidad.

"Quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y por supuesto al abuso... A ti amiga, perdón, perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también el de ahora".