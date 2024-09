Yolanda Saldivar cuenta su propia versión del asesinato de Selena Quintanilla

¡Impactante! Después de varios años de la muerte de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar comparte su versión de lo ocurrido en Corpus Christi

Por: Karla Salinas

Selena Quintanilla es una de las cantantes más importantes en la historia de la música, que durante la década de los noventa, marcó un antes y después para la comunidad latina al lograr posicionarse entre las mejores de la música de aquel entonces.

Fue una estrella que al estar en su momento más alto de su carrera, perdió la vida a manos de su mejor amiga, Yolanda Saldívar. Un asesinato que ha marcado a muchas generaciones por la forma en que ocurrió. Después de casi 30 años, sale a la luz un documental, en el que Yolanda da su versión de los hechos, resaltando que ella nunca quiso lastimar a la reina del TEX-MEX.

¿QUÉ DECLARACIONES DIO YOLANDA SALDÍVAR?

En el reciente documental de Prime Video titulado "Selena and Yolanda: The Secrets Betweeen Them", que se estrenó en febrero del 2024, ha generado muchas opiniones, debido a las controversiales declaraciones que dio Yolanda Saldívar sobre el asesinato de Selena Quintanilla el 9 marzo de 1995.

Inicialmente, todos teníamos la misma versión, en la que Yolanda había matado a sangre fría a la reina del Tex-Mex, debido a conflictos económicos que se habían generado en el club de fans de Selena y por la boutique de ropa, puesto que había una falta importante de dinero.

Pero después de 30 años de cárcel, Yolanda Saldívar decidió dar a conocer su propia versión de la historia, acompañada de la evidencia que reunieron algunos de sus familiares a lo largo de estos años, desde recibos, cartas y vuelos de avión.

En el documental, Saldívar menciona que ella compró la pistola, debido a que había recibido amenazas por parte de Abraham Quintanilla (padre de Selena). Aunque no hay evidencias que prueben la realidad de los hechos o denuncias, la mujer resalta que en más de una ocasión su coche recibió golpes en el parabrisas, sus llantas eran ponchadas a intencionalmente o que alguien cortaba los frenos.

Incluso menciona que el problema en la boutique era falso, puesto que la tienda no generaba las ventas esperadas, incluso no tenían las ganancias necesarias para hacer el pago respectivo de los trabajadores, recalcando que Abraham podría haberla denunciado de fraude o robo, sin embargo, nunca lo hizo por no tener pruebas reales, así lo menciona Yolanda.

El día en que se vieron en el hotel Days Inn, Yolanda, declara que al verse le dio la noticia de que ya no trabajaría para ella e incluso le entregaría todos los documentos que tuviera, debido a las constantes amenazas que recibía y por el temor de poner en riesgo su vida. En ese momento se inició una discusión entre ambas, Selena la culpaba diciéndole que al separarse, Saldívar les diría a todos sobre el amorío secreto que tenía con un doctor en Monterrey.

La discusión empezó a subir de nivel, Yolanda se empezó a apuntar con el arma, Selena al ver la situación se dirige a la puerta, justo en ese momento, Saldívar resalta que le pide a la cantante que no cierre la puerta, dirigiendo el arma hacia ella, objeto que terminaría disparándose por accidente, concluyendo con la vida de la cantante de 23 años. Resaltando que ella nunca habría querido dañar a su amiga, que todo fue un accidente.

En conclusión, Yolanda Saldívar acepta su culpabilidad al momento de matar a Selena Quintanilla, pero en realidad fue un accidente, ya que durante el momento de tensión la pistola se disparó hiriendo terriblemente a la joven.