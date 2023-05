Yolanda Andrade solicita que aclaren sus secretos en caso de morir

Yolanda Andrade pasó unos días difíciles semanas atrás, cuando tras sentirse mal fue a dar al hospital y fue diagnosticada con aneurisma celebral.

Tras tomar control su salud, ha estado retomando sus actividades laborales, sin descuidar el tratamiento y otros estudios que tendría que realizarse para descartar más padecimientos.

En conferencia de prensa con los medios de comunicación, luego de estar de regreso en el programa Montse & Joe, se le cuestionó a la conductora sobre los archivos, documentos y evidencias que el periodista Jorge Carbajal tiene en su custodia y quien tiene la instrucción de revelar en caso de morir ella.

De lo que se sabe al respecto es que se trata de audios, fotografías, videos que darían a conocer la verdad entre lo que sucedió entre ella y Verónica Castro, en el que se piensa que fue una relación amorosa entre ambas.

"Jorge Carbajal tiene esas evidencias, no sólo material sino grabaciones, sólo con el afán de que se revele la verdad, de que es una verdad muy bonita. No tengo por qué avergonzarme. No es echar de cabeza a nadie, no es nada malo", aseguró la artista.

Yolanda Andrade manifestó que ella nunca ha mentido en sus declaraciones y los archivos que se encuentran resguardados darían a conocer mucha de la verdad que hay en ese tema.