Yeri Mua reprueba todas las materias en la universidad

Luego de que la fama la arropara y la convirtiera en una de las influencers más conocida en las distintas plataformas de internet, Yeri Mua confesó a sus seguidores de TikTok que deseaba una vida normal, por lo que había decidido estudiar una carrera profesional.

Sin embargo, al parecer, a la famosa no le fue del todo bien, pues durante su incursión en la vida universitaria reprobó todas las materias, y ahora está pensando en abandonar la escuela.

De acuerdo con la propia influencer, la carrera que había decidido estudiar fue la Licenciatura en Lenguas Extranjeras; sin embargo, en videos anteriores había comentado que no le interesaba la educación.

No obstante, la joven la pensó y cambió de opinión, por lo que decidió cursar una carrera universitaria para tener una vida normal.

Contó que desde que tenía 15 años de edad "no sabía" lo que era estar en un aula, pues la prepa la cursó en línea; además, otro de los motivos que la llevaron a la escuela es que deseaba tener recuerdos estudiantiles, como sus seguidores.

"Ser influencer no te garantiza nada, la fama es temporal. Quiero nutrirme, quiero aprender. Quiero que me digan 'Licenciada', la 'Licenciada Yeri'", explicó, a la vez que compartió su proceso previo al ingreso a la Universidad de Veracruz.

YERI MUA NO PUDO CON TODAS SUS MATERIAS

Pese a su deseo, la celebridad de internet usó sus redes sociales para contar a sus admiradores que, durante el primer semestre, ni una sola de las materias que había cursado pudo aprobarlas.

Dijo la tiktoker que su coordinadora le aseguró que trae "todas las materias bien reprobadotas", y lo que más llamó la atención fue cómo reaccionó a la noticia.

"Pues, mana, no hay nada que un extraordinario no arregle. Yo creo que de aquí al 2024 ya le voy a echar ganas al semestre, pero ahorita, este 2023 no me dieron muchos tiempos como de echarle ganas al semestre, ¿saben? Como que este año es de reprobar materias y el próximo es de aplicarte. Pero pues vamos viendo a ver qué sucede con la universidad", señaló Yeri.

Tras sus transmisiones, la influencer fue severamente criticada, además de que la acusaron de se convertiría en un mal ejemplo, pues pese a que había decidido estudiar para ser tomada en serio, estaba pasando lo contrario.

"No esperaba más", "Sigo sin entender por que hacen famosas a estas personas de verdad", "Ella diciendo todo eso, sus fan que son chiquitas van a comenzar hacer eso", "Claro es que a la universidad se va a estudiar", "Los siguientes videos: Me salí de la uni, no era mi trip", fueron algunos de los comentarios.

Y aunque hubo algunos de sus fans que le dieron su respaldo y hasta empatizaron con ella, al argumentar que les había pasado lo mismo.