Yeri Mua cuenta cómo es que fue ganando 6 mil pesos extra al mes, y después terminó comprando dos casas

Yeri Mua, una joven veracruzana de 21 años, ha logrado un gran impacto en TikTok, lo cual ha aprovechado para mejorar su calidad de vida y dar inicio a su carrera en Lenguas Extranjeras en la universidad.

Muchos de sus seguidores se preguntan cómo ha logrado crecer tan rápidamente tanto en términos de comunidad en las redes sociales como en ingresos.

Desde que se volvió famosa en 2017, ha tenido la suficiente estabilidad económica para cubrir sus necesidades y, en realidad, ha adquirido dos propiedades en complejos residenciales.

Este cambio en su estilo de vida se encuentra documentado en numerosos videos en vivo y grabados que Yeri Mua comparte en TikTok, Instagram y Facebook. Además, también ha sido nombrada embajadora de diversas marcas en estas plataformas.

Entre su contenido, destacan los reels en los que comparte con detalle cómo comenzó su viaje, incluyendo el momento en que visitó un negocio para solicitar ser parte de sus promociones.

"Entonces, tuve la idea de visitar una tienda de maquillaje en el centro de Veracruz llamada cosméticos Andrea. Recuerdo claramente cómo me acerqué a la gerente después de arreglarme y lucir espectacular ese día", comentó.





ASÍ COMENZÓ SU CREATIVIDAD PARA GANAR DINERO

"Hola, soy Yeri Mua, y sé que me conoces. Has visto mis videos, ¿verdad? Estoy interesada en trabajar aquí y me gustaría hacer transmisiones en vivo mientras me maquillo con los productos de tu tienda. Tengo 20 mil seguidores en mi cuenta de Instagram, y estoy segura de que puedo promocionar tus productos entre mis seguidores para aumentar tus ventas".

Fue así como la también cantante, conocida por sus récords de reproducciones con su canción "Chupón", logró persuadir a la empresa para que confiara en ella. En cuestión de semanas, demostró que tenía razón.

Varios de sus seguidores admiten que comenzaron a comprar en esa tienda gracias a la influencia de Yeri Mua. "No sabía cuánto debía cobrarles. La verdad es que no tenía una cifra en mente, pero se me ocurrió proponer un precio: 6 mil pesos al mes. No esperaba que lo aceptaran, pero resultó ser un acuerdo justo. Debía realizar transmisiones en vivo de lunes a viernes, maquillándome en la tienda".

En ese momento, Yeri Mua tenía 17 años y aún vivía en casa de sus padres. El dinero que empezó a ganar trabajando allí le permitió independizarse una vez que cumplió la mayoría de edad.

Hoy en día, esta famosa cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram, 16 millones y medio en TikTok, y 11 millones en Facebook. A través de estas plataformas, comparte contenido relacionado con la moda, la belleza y el estilo de vida, ejerciendo influencia sobre las tendencias de su comunidad de seguidores y generando ingresos millonarios cada año.





REALIZA PRODUCCIONES DE MAQUILLAJE

Además, Yeri Mua ha establecido colaboraciones destacadas con marcas de belleza y moda, y es una experta en la creación de tutoriales de maquillaje. Lo que diferencia a Yeri Mua de otras celebridades con un número similar de seguidores es su alto nivel de interacción con sus fans en las redes sociales.

Es fundamental recordar que cada influencer tiene su propio camino, y el éxito de Yeri Mua es el resultado de una combinación de estrategia, talento y oportunidades.

En su caso, ha sabido aprovechar las tres, lo que ha implicado un trabajo constante y dedicado, especialmente al grabar videos en vivo, así como una estrategia cuidadosamente planificada para cultivar su marca personal y expandir su audiencia en línea.