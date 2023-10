Yeri Mua aclara la posibilidad de un romance con Nicolas Buenfil

Yeri Mua es una de las personalidades de internet más destacadas en México. La controvertida creadora de contenido ha cautivado al público con su estilo único y desinhibido.

Recientemente, también ha llamado la atención de Nicolas Buenfil, hijo de la reconocida actriz Érika Buenfil, quien ha expresado su interés por la influencer veracruzana.

Por lo tanto, en una reciente entrevista con los medios, Yeri fue cuestionada sobre la posibilidad de un romance entre ellos.





ESTO RESPONDIÓ

La tiktoker e influencer respondió a la pregunta en tono de broma, sugiriendo que es consciente de que tiene muchos admiradores persiguiéndola, haciendo referencia a su canción "Chupón".

"Ese chico es muy simpático, y como todos saben, tengo un séquito de seguidores persiguiéndome. Hay muchos pretendientes, así que que gane el mejor postor", expresó de manera humorística.

Además, Yeri Mua sostiene que Nico es todavía muy joven para ella, a pesar de considerarlo un joven atractivo. Explica que no quiere "destruir" su vida.

"Nico es un chico muy guapo, pero es bastante más joven que yo. Tiene 18 años, mientras que yo ya tengo 22, lo que me hace sentir bastante mayor. No, no, no, prefiero llevar las cosas con calma. Es posible que con alguien tan joven termine arruinando su vida, y eso no es lo que quiero", comentó.





ASÍ SALIÓ EL RUMOR DEL ROMANCE

A través de su TikTok, el joven compartió el momento en el que conoció a la "Bratz jarocha" y admitió que se puso nervioso.

"Déjenme decirles que la aprecio y la admiro mucho. Ella me tendió la mano y esperaba que la besara, pero no supe cómo reaccionar... cometí un error en ese momento, pero espero que haya más oportunidades", relató.

Además, Nicolas Buenfil aseguró que siente una atracción por Yeri Mua y expresó su desánimo ante algunos comentarios anteriores: "La verdad, me desanimé un poco por los comentarios que recibí en la publicación anterior. Soy un admirador de Yeri. Sí, me gusta Yeri Mua".