Wi Ha-Joon, actor del Juego del Calamar, estará en México con sus fans

Conocido por su papel del policía Hwang Jun-ho en la exitosa serie, tendrá una reunión con sus fanáticos como parte de su gira "A Wively Day"

Por: Marcela Islas

El actor surcoreano Wi Ha-joon, conocido por su papel en El Juego del Calamar, ha anunciado su gira de fan meetings A Wively Day, con la cual visitará tres países de Latinoamérica, incluyendo México.

Este evento especial permitirá que el actor interactúe de cerca con sus seguidores y agradezca el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera, pues durante el fan meeting, Wi Ha-joon realizará diversas actividades con sus admiradores, como charlas y dinámicas interactivas.

Además, en eventos de este tipo, los artistas suelen mostrar otras facetas de su talento, por lo que se espera que el actor sorprenda a su público con algún número especial.

¿QUIÉN ES WI HA-JOON?

Wi Ha-joon, cuyo nombre real es Wi Hyun-yi, nació el 5 de agosto de 1991 en Corea del Sur. Estudió teatro y cine en la Universidad de Sungkyul y debutó en la industria del entretenimiento en 2012.

Aunque ha participado en numerosos proyectos, su fama mundial llegó en 2021 con su papel de Hwang Jun-ho en El Juego del Calamar, donde interpretó a un policía que se infiltra en una misteriosa competencia en busca de su hermano.

Su carrera comenzó con cortometrajes y producciones independientes, destacándose en películas como Peace in Them, Coin Locker Girl (2015) y Bad Guys Always Die (2015). En televisión, tuvo papeles en dramas como Goodbye Mr. Black (2016) y My Golden Life (2017).

En 2018, ganó npopularidad en el entretenimiento coreano con la película de terror Gonjiam: Haunted Asylum, y participó en dramas como Something in the Rain y Romance Is a Bonus Book (2019), consolidando su popularidad antes del éxito de El Juego del Calamar.

WI HA-JOON EN MÉXICO: FECHAS Y DETALLES

Wi Ha-joon ha confirmado tres fechas para su gira por Latinoamérica:

Santiago de Chile – 16 de abril Sao Paulo, Brasil – 18 de abril Ciudad de México – 21 de abril

Este tour comenzó en agosto de 2024 con presentaciones en Asia, y ahora se ha extendido a América Latina, lo que ha emocionado al actor, quien ha expresado su entusiasmo en redes sociales.

Aunque aún no se han revelado el lugar exacto ni los detalles de la venta de boletos en México, se espera que pronto se anuncien los precios y beneficios para los asistentes.

ACTIVIDADES ESPERADAS EN EL FAN MEETING DE WI HA-JOON

El evento A Wively Day incluirá diversas dinámicas, entre ellas:

Conversaciones en vivo. Wi Ha-joon hablará sobre su carrera y responderá preguntas del público.

hablará sobre su carrera y responderá del público. Juegos y actividades interactivas donde los fans podrán participar en dinámicas especiales con el actor .

donde los fans podrán participar en especiales con el . Presentaciones sorpresa , en las que posiblemente Wi Ha-joon muestre otras habilidades como el canto o el baile.

, en las que posiblemente muestre otras como el o el baile. Experiencias VIP. Se espera que haya beneficios exclusivos como sesiones de fotos, firmas de autógrafos o saludos personalizados.

Los organizadores han recomendado a los seguidores estar atentos a los anuncios oficiales, ya que las entradas suelen agotarse rápidamente. Sin duda, este evento será una oportunidad única para los fans mexicanos de Wi Ha-joon de conocerlo en persona y compartir un momento especial con él.