Wendy Guevara responde a Adrián Marcelo por llamarla hombre; esta fue su reacción

La exganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, vivió un bochornoso momento luego de que Adrián Marcelo, la insultara desde la lejanía mientras hacían la gala de premiación de dicho programa.

El regio no dejó de hacerse presente, pero lo cierto es que no fue invitado a este evento debido a la polémica participación que tuvo, así como la salida inesperada que hizo en vivo y presuntamente la televisora lo vetó.

#LaCasaDeLosFamososMx



Wendy Guevara, la primera ganadora de #LCDLFMX, entregó el premio de cuatro millones de pesos a Mario Bezares.



Mayito se arrodilló y se los entregó a su esposa Brenda, que siempre lo apoyó y por el aniversario de bodas que pasó en la casa. pic.twitter.com/e1wL6LGzXv — El Clarín (@SVElClarin) September 30, 2024

POLÉMICA

Los fans del youtuber inundaron las plataformas sociales con el hashtag de "Adrián Marcelo ganador" e incluso en una sala de cine una fan del psicólogo gritó su apoyo al famoso, pero recibió abucheos nada más.

Las peleas no se hicieron esperar y los fans iniciaron una batalla campal de manera virtual, donde muchos salieron en defensa de Marcelo y otros demeritaron su discurso, así como las reacciones que tuvo durante la final del reality.

Y es que el youtuber decidió hacer mención del ganador, quien en éste caso fue Mario Bezares, para aprovechar y recordar que la primera temporada la ganó Wendy Guevara, pero se refirió a ella como hombre.

"Segundo hombre que gana de manera consecutiva".

Adrián Marcelo en su cuenta oficial. pic.twitter.com/uPATtkTSmm — Cerebros (@CerebrosG) September 30, 2024

ASÍ REACCIONA WENDY GUEVARA

Wendy Guevara dijo que el chiste era bastante malo e incluso 'viejo', pues la broma sobre que es transexual estaba sumamente usada y ya no daba risa.

"Siempre lo he dicho ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizar más bebé. Ya no me etiqueten en lo de que dice Adrián que segundo hombre que ganó. Yo muy perra dije: 'Si gana un hombre sería espectacular, porque obvio ya ganó uno con implantes'".

Finalmente pidió a los usuarios que dejaran de etiquetarla, porque le causaba flojera saber sobre éste hombre, a quien fans han señalado que sigue aferrado con el tema del reality y ya no sabe de dónde sacar polémica, luego de ser ignorado por la producción.