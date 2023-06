Wendy Guevara quiere ser actriz de telenovela

La Casa de los Famosos es el reality show de Televisa en el que todos los días se conocen temas de los participantes que se encuentran dentro de la casa, por ello ha logrado captar la atención de la audiencia.

Una de las participantes que se ha vuelto la favorita es Wendy Guevara, quien en sus conversaciones ha pedido a Emilio Osorio que le ayude con su papá Juan Osorio para que la incluya en una telenovela.

La plática se dio en un momento de insomnio de Wendy Guevara y comenzó a hacer varias preguntas a Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Nicola Porcella y Emilio Osorio, quienes son sus compañeros del cuarto, que se llama "Infierno".

La plática se dio en horario de madrugada, aproximadamente a las 2:00 am cuando comenzaba a platicar y en eso voltio con Emilio, quien tampoco estaba dormido y le dijo: "Dile a tu papá que me meta a una novela y no te nomino".

El hijo del productor Juan Osorio respondió, volteando a la cámara y expresó "Papá mete a Wendy a una novela para que no me nomine".

No faltaron los usuarios que brincaron y aseguraron que la petición era como un soborno, por otro lado algunos apoyaron que si les late ver a la influencer en un melodrama actuando.