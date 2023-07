Wendy Guevara es captada desnuda en "La Casa de los Famosos"

Uno de los reality más vistos en estos momentos es La Casa de los Famosos, un programa de Televisa-Univision que más rating tienen, ya sea por la polémica que se vive al interior, o por la sola presencia de sus habitantes.



Entre ellos se encuentra una de las famosas "Perdidas", Wendy Guevara, quien junto con sus compañeros con el paso de las semanas se olvidaron que están siendo observados.

Y entre las polémicas que se han mostrado es el "acoso" de Poncho de Nigris a Wendy, pero también cuando el peruano Nicola Porcella aparecieron desnudos durante los en vivio.

Sin embargo, el momento más viral que se ha dado ocurrió la madrugada de este martes 4 de julio, cuando uno de los personajes más carismáticos y favoritos de la teleaudiencia e internautas, Wendy Guevara, fue captado por las cámaras.

Simultáneamente, en la cocina se encontraba Bárbara Torres, quien estaba dando la espalda a la puerta que da al baño; en ese momento, al fondo aparece Wendy sin una sola prenda, por lo que Bárbara sólo alcanza a articular "¡Órale, Wendy, wow!".

Y es que la "Perdida" intentaba cruzar el cuarto Infierno, pues al parecer no encontró su bata y optó por salir por ayuda. Y aunque cubrió sus partes íntimas con las manos, no logró hacerlo completamente, por lo que se pegó a la pared, para pasar desapercibida, pero no escapó a la cámara ni al ojo humano.

Cuando se vio descubierta, Wendy volvió al baño y cerró la puerta, mientras que Bárbara hablaba de la discusión que tuvo con Sergi Mayer.

Pese a que el momento se registró en horas de la madrugada y pasó desapercibido para muchos de los seguidores del programa, por la mañana el asunto salió a la luz y rápidamente se viralizó, además de que los internautas alabaron la figura de Wendy.

Entre los comentarios que los seguidores hicieron estuvo uno que recordó una petición de Wendy: "Recuerdan lo que dijo Wendy un día a La Jefa? ´Si salgo desnuda me tapas con cuadritos´, y así".