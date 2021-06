"Voy a Culiacán y encuentro 100 de esas", dice Juan Rivera de Belinda

Durante una reciente entrevista, Juan Rivera aseveró que hay mujeres mucho mejores que Belinda.

"¿Qué tiene Belinda? Si voy a Culiacán encuentro cien de esas y mejores´". "A lo mejor cocina chido", dijo.

Juan expresó que el rompimiento de su hermano con la cantante ha desatado múltiples memes, sobre todo después de que se borrara el tatuaje, pero más allá de eso, lo que él lamenta es que su hermano resultó muy afectado con la ruptura.

Además, habló sobre la pelea que tuco con "Lupillo", que según él, fue originada por su relación con Belinda.

"Estaban el chisme a todo lo que daba, creo que Belinda estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje. Yo no sé qué tiene Belinda que los apendeja. Entonces yo no entendí y aquí fue donde empezó el pedo con mi carnal, yo pongo mi persona por frente, mi palabra vale muchísimo porque al final de cuentas si no vale tu palabra, no vale tu negocio", declaró.

Dijo que Belinda ya se había hecho novia de Nodal y empezaron las burlas del tatuaje de su hermano, por lo que salieron muchos memes, hasta se volvió tendencia, por lo que a Lupillo le ganó la desesperación y no quería dar entrevistas. Yo le dije: ´nosotros tenemos compromiso con gente, tu error no lo tiene que pagar la gente", contó.