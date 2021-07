Violinista del grupo de rock Kansas ya es polvo en el viento

De acuerdo con medios estadounidenses, fue la esposa del músico, Cindy, quien dio a conocer que quien se hiciera inmortal con la melodía Dust in the wind ( Polvo en el viento ) murió a consecuencia de una pancreatitis, a los 71 años de edad.

Previamente, a través de su red social Facebook, la viuda de Robby había dado a conocer que su esposo acababa de grabar su primer álbum como solista y que estaba entusiasmado por volver a los escenarios y salir de tour.

PUBLICIDAD

Robbyt Steinhardt fue uno de los miembros originales de la agrupación, y actuó con Kansas de 1973 a 1982 y, posteriormente, de 1997 a 2006.

Durante su trayectoria, el grupo logró vender 15 millones de discos y se colocó entre los primeros 40 de las listas de popularidad, con Dust in the wind y Carry on wayward son.

Actualmente, Kansas tiene su lugar en Atlanta y siguen actuando con Rich Williams y Phil Ehart, también integrantes originales.