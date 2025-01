VIDEOS | MasterChef Celebrity México: así fue la mediática relación de Bobby Larios y Niurka

La denominada "Pareja Escándalo" protagonizó uno de los romances más sonados de la década de los 2000 en el mundo del espectáculo mexicano

Por: Marcela Islas

La relación entre Niurka Marcos y Bobby Larios fue uno de los romances más polémicos de los años 2000, tanto que fueron denominados la "Pareja Escándalo", tema que fue muy sonado durante esa época en los programas de espectáculos.

Con el reciente anuncio de que Bobby Larios formará parte de la nueva edición 2025 de Masterchef Celebrity México, se ha revivido en redes sociales la polémica relación que sostuvo con la actriz y bailarina cubana Niurka.

¿CÓMO INICIÓ LA RELACIÓN ENTRE NIURKA Y BOBBY LARIOS?

Ambos actores se conocieron mientras trabajaban en la telenovela Velo de Novia, producida por Juan Osorio, quien en ese momento era el esposo de Niurka. Este escándalo marcó la televisión y sus carreras, dejando una historia llena de controversias y declaraciones cruzadas.

En 2003, Juan Osorio acusó públicamente a Niurka de mantener un romance con Bobby Larios mientras seguían casados. El escándalo se desató en el set de grabación, cuando Osorio irrumpió en el área de maquillaje con cámaras para confrontarlos.

Larios reveló recientemente que, en un principio, su relación con Niurka fue una estrategia creada por la celebridad: "Ella me pidió que le tomara la mano y me dijo: ´¿Aguantas?´. Yo respondí que sí, y empezamos a fingir que éramos pareja".

ACUSACIONES CONTRA JUAN OSORIO

Bobby Larios también aprovechó la atención mediática para denunciar los supuestos abusos laborales que sufrió a manos de Juan Osorio. Según sus declaraciones, el productor lo humillaba frente a sus compañeros, llegando incluso a cortarle el cabello sin motivo y limitando sus oportunidades laborales.

¿POR QUÉ TERMINARON SU RELACIÓN NIURKA Y BOBBY LARIOS?

Aunque inicialmente el romance fue fingido, con el tiempo ambos desarrollaron sentimientos reales, lo que los llevó a casarse en 2004. El matrimonio de Niurka y Bobby fue breve, durando menos de dos años. La ceremonia misma fue tema de controversia, ya que Larios confesó que el cura que los casó era falso: "Gracias a Dios que fue pirata esa boda", señaló el actor.

La presión mediática fue un factor clave en el deterioro de la relación. Sin embargo, la ruptura definitiva ocurrió tras una discusión en casa, donde los hijos de ambos actores tuvieron un altercado. Según Larios, la situación escaló cuando Niurka intervino de manera agresiva:

"Me molestó cómo se manejó todo. La presión dentro de la relación era demasiada. Tomé la decisión de irme con una maleta, mi coche y unas joyas que había comprado".

Bobby Larios describió su experiencia como algo traumático, afirmando que perdió mucho durante ese tiempo: "Fue una pesadilla todo lo que viví, todo lo que se me fue, todo lo que se me quitó. No se lo deseo a nadie, ni siquiera a Juan Osorio".

La relación entre Niurka y Bobby Larios no solo afectó sus vidas personales, sino que también marcó una época en el espectáculo mexicano. Aunque el tiempo ha pasado, las repercusiones de este escándalo siguen siendo un tema recurrente en la cultura pop, con nuevas revelaciones que continúan alimentando el interés público.