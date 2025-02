VIDEOS | Estos tráilers de películas se estrenaron durante el Super Bowl 2025

La gran final de la NFL es de los eventos deportivos más esperados y vistos del año, ya que ahí se estrenan los avances de las cintas más esperadas

Por: Edel Osuna

La temporada de la NFL entra en su climax con el agarre que se dieron los Jefes de Kansas City, que buscaban hacer historia con su tercer título al hilo, y los Águilas de Filadelfia, que al final le pusieron la zancadilla y se alzaron con el cetro.

Sin embargo, durante la transmisión del juego también se transmiten los tráileres de las películas más esperadas y que prometen convertirse en las más taquilleras del 2025.,

Así las cosas, te contamos qué ondas con estos tráileres; de acuerdo con Vulture, sitio web de entretenimiento, los más esperados durante la transmisión del Super Bowl eran del Capitán América, Novocaine y la cinta de terror Sinner.

Sin embargo, aquí te dejamos los tráileres que se estrenaron previo a la transmisión de la final de la NFL:

LILO & STITCH

El estreno del live action Lilo & Stitch está muy cerca, ya que durante el juego presentó un spot, que más bien fue un divertido clip en el que se aprecia el pequeño monstruo azul corriendo por el campo y provocando el caos.

THUNDERBOLTS

Quienes forman parte del nuevo equipo de Marvel son Florence Pugh, Sebastian Stan y David Harbour, y sigue siendo un grupo de supervillanos que busca reivindicarse y alejarse de su pasado. Los Thunderbolts reciben la oportunidad cuando son reclutados para luchar por salvar a la humanidad.

MISSION: IMPOSSIBLE: THE FINAL RECKONING

Misión Imposible, en su última saga estrenó nuevo tráiler, en el que se ve un poco de la acción que nos contiene. La cintacontinúa con los eventos de la anterior, donde Ethan y su equipo debe tratar de destruir la tecnología que representa uno de los mayores peligros para la humanidad.

F1

En su nueva cinta, Brad Pitt (con escenas filmadas en México) presentó un nuevo teaser, y se confirmó que la película estaría llegando a los cines en el verano. F1 sigue a un piloto retirado del automovilismo, que vuelve a las carreras para convertirse en mentor y coequipero de un joven piloto, de futuro prometedor.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON

El live action de How To Train Your Dragon llega este año. Sigue a un joven vikingo de una pequeña isla, en la que todos sus habitantes se dedican a la caza de dragones; sin embargo, él es distinto y, cuando conoce a un dragón herido, descubre que no es una amenaza, por lo que lo entrena, mostrando una manera diferente de hacer las cosas.

SMURFS

En Los Pitufos (Smurfs), Rihanna, Hannah Waddingham y Natasha Lyonne prestan sus voces, y sigue a Smurfette, quien debe convertirse en la líder de los pitufos en una difícil misión al mundo real, pues deben rescatar a Papá Pitufo, quien fue secuestrado por dos hechiceros malvados.

NOVOCAINE

Novocaine, protagonizada por Jack Quaid, es una comedia de acción que trata de un un hombre con una condición que no puede sentir dolor físico, y usa esa condición cuando secuestran a la mujer que le gusta para salir a buscarla y pelear contra quienes se la llevaron.

JURASSIC WORLD REBIRTH

La nueva entrega de la saga de Jurassic Park, protagonizada por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali, trata sobre un experto que es reclutado sumarse a una misión peligrosa, para viajar a una isla llena de dinosaurios. Ahí deben recolectar ADN de tres de espécimenes más grandes, la clave para un avance médico para salvar millones de vidas.