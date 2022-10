VIDEO. Un futuro que "Marty McFly" no imaginaba

Una de las series cinematográficas más exitosas ha sido, sin duda, "Volver al Futuro", que tras más de tres décadas sigue en el gusto del público y en los recuerdos de muchas generaciones, sobre todo sus personajes principales, el adolescente rebelde Marty McFly y el científico Doctor Emmett Brown "Doc".

En la cinta, de 1985, Marty accidentalmente viaja al año 1955 y, junto al "Doc", viven emocionantes momentos y aventuras, en las que cambian la línea original del tiempo.

Hace unos días, tras 37 años del estreno de la película, los protagonistas, Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reencontraron frente a cientos de seguidores que esperaban con ansias el momento de verlos juntos de nuevo.

El reencuentro de los icónicos personajes causó sensación en redes sociales, y el momento más emotivo fue cuando Michael J. Fox apareció en el panel del Comic Con 2022 en Nueva York, y fue recibido por Christopher Lloyd con un emotivo abrazo.

