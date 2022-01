VIDEO: Talina Fernández estrena novio

Su galán la esperó 50 años y hasta a Acapulco se fueron de paseo, una relación que "La dama del buen decir" disfruta al 1000

Por: Edel Osuna

A seis años de haberse divorciado del político Alejandro Carrillo, la presentadora de televisión Talina Fernández decidió darse una nueva oportunidad en el amor, y lo hace al lado de un hombre que esperó 50 años para ello, de quien dijo se llama José Manuel.

"La dama del buen decir" de 77 años de edad explicó en un programa De Primera Mano que su novio es un hombre ajeno a la farándula, pero que le dijo que la había admirado de toda la vida.

Y el amor llegó de una manera inesperada, pues en un supermercado mla sobrina de su galán fue quien le dijo que su tío quería con ella.

Aunque la revelación la dejó gratamente sorprendida, no dudó en invitarle a tomar un café en su casa, algo de lo que, señaló, jamás se arrepentirá.

Explica que cuando estuvieron frente a frente no dejaron de conversar: él es un caballero de 80 años con el que comparte recuerdos, música, sitios, los cuales frecuentaban cuando jóvenes.

Dijo que José Manuel la tiene suspirando, y que le confesó que desde hacía cinco décadas que la admiraba; además, que se había convertido en su crush cuando la vio en una fiesta y desde entonces decidió esperarla.

Sin tiempo para perder, Talina tuvo la idea de invitarlo a una pijamada, la cual se extendió tanto, que hasta en Acapulco fueron a parar, donde ambos han visto las puestas de sol y los amaneceres, sitio del que no querían regresar.

Divorciada desde hacía seis años, Talina llegó a pensar que sólo le quedaba dar consejos, pero que la llegada de José Manuel la tomó por sorpresa, y como no es tiempo de andar investigando lo calificó como "un regalo de Dios".

Y es que, si las personas se quieren deben decírselo, porque, al final de cuentas, no sabemos cuánto tiempo nos queda, comentó.

Describió a José Manuel como un hombre respetuoso, con el que tiene innumerables afinidades, así como disfrutar al mil su relación.

"Es un chulo, estoy encantada. Hace mucho que yo no sentía esto. La vida me sonríe. Queremos enseñarles a los jóvenes como los viejos todavía podemos amar. No se si en alguna de esas maromas caigamos muertos".