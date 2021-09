VIDEO. Se inunda la casa de Thalía en Nueva York

Noticia Relacionada Óscar de la Hoya hace una terrible y cruda confesión

La protagonista de "María la del Barrio" reaccionó bastante asustada cuando vio el estado en el que había quedado su estudio de grabación, entre otras partes de su residencia.

"¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!", exclamó al ver los cables conectados y el agua cubriéndolos.

Ante la situación, Thalía optó por sobreponerse y calmarse, tomando las cosas con sentido del humor, ya que al ver que la situación estaba fuera de su alcance, no tuvo más remedio que reír y esperar.

"Esto está intenso, va a ser una noche intensa, pero me voy a relajar. Dios tiene el control de todo, él sabe por qué, yo flojita y cooperando, a abrazar el problema y no pelearlo". Mejor me río, para no llorar", expresó la artista.