VIDEO| Phoenix, el hijo de Yuridia, lanza su primer corrido tumbado

Phoenix Guerrero, hijo mayor de Yuridia, está listo para sorprender con su nuevo tema. Aunque incursiona en un subgénero distinto al de su madre, el joven artista sigue apostando por el regional mexicano. ¿Logrará posicionarlo como un éxito musical?

Bajo su nombre artístico, Finix, presentó su nueva canción "Tiempo es oro", está disponible a partir de este martes 19 de noviembre en diversas plataformas digitales, junto con el estreno del video en YouTube.

Con solo 18 años, Phoenix Guerrero ha demostrado su talento musical, participando en varias ocasiones como músico en los conciertos de su madre, Yuridia. Su pasión por la música lo ha llevado a forjar su propio camino dentro del regional mexicano.

Hasta el momento, la reconocida cantante no ha promovido el próximo lanzamiento de su hijo mayor. Sin embargo, se espera que, Yuridia sea de las primeras en compartirla en sus redes sociales, impulsando así su alcance entre el público.

"Hablamos luego, no quiero pleitos, si te alejaste, pues ya no es mi pedo, yo me conformo, mi tiempo es oro, pues el billete nunca se hace solo", dice una parte de la canción compartida por el propio Finix.

Hasta ahora, Phoenix no ha alcanzado el impacto deseado, ya que sus videos en YouTube suelen registrar menos de 5 mil reproducciones.

Sin embargo, su colaboración "Un Trago" junto a Kompa Pollo ha sido su tema más exitoso hasta la fecha, superando las 80 mil reproducciones en la plataforma.