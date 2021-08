VIDEO. Paty Navidad reaparece tras contagio de covid y rompe en llanto

La actriz fue enfática al afirmar que nunca ha negado que el coronavirus no existe; sin embargo, mantiene su postura de no vacunarse pese a haberse contagiado, porque, asegura, es su derecho a decidir. Asimismo, recordó al público "no se dejen infectar por el virus del miedo".

Paty lamentó que debido a su forma de pensar fue casi "linchada", incluso, cuando se dio a conocer la noticia de su enfermedad muchas personas se alegraron, incluso, muchos llegaron a desearle la muerte.

"No me morí, disculpen todos los que querían que muriera", dijo.

Al hablar de su recuperación y de la oportunidad que le dio Televisión Azteca, la actriz rompió en llanto, al agradecer la oportunidad de estar nuevamente en televisión y después de muchos años reencontrarse con su público.

La actriz pidió respeto a su manera de pensar, pues aseguró, no le hace daño a nadie y se hace responsable de lo que declara. "No soy una mala persona, quizás soy rara, soy extraña, pero no daño a nadie. El pensar diferente no debería limitarme y seguiré alzando la voz", comentó visiblemente conmovida.