VIDEO. Maya Nazor revela por qué se separó de Santa Fe Klan

Desde el inicio de su relación con ángel Quezada, nombre verdadero del rapero, Maya Nazor fue calificada por los internautas como una mujer interesada, por lo que decidió aclarar las cosas.

Lo primero que dejó en claro, fue que ella no dejó al cantante ni él la dejó a ella, sino que de común acuerdo decidieron seguir por caminos separados, pero unidos como familia, ya que tienen un hijo en común, quien es lo más importante para ambos.

Nazor exigió a sus detractores respeto para ella y para Ángel, ya que cada quien ha luchado por ganarse su lugar y ella lo único que quiere es ser una buena madre, fuerte y feliz.

"Yo no me fijo en alguien por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o lo que no hace, y ya se los he dicho antes", dijo con palabras entrecortadas, a punto de las lágrimas.

Pidió a las personas que la atacan que no opinen sobre lo que no saben, ya que la relación es solamente de ellos y no le parece justo que aseguren cosas y la culpen sin saber lo que en realidad pasó.

Asimismo, aclaró que no necesita el dinero de Ángel para mantener a su hijo, pero si él quiere hacerse responsable está en su derecho, ya que también es su hijo.

Para terminar, aseguró que nunca hablará mal de su expareja, ya que es el padre de su hijo y merece todo su respeto; sin embargo, dejó en claro que está harta de que constantemente la ataquen y la quieran dejar en mal.