VIDEO. Marisela humilla a su exesposo y lo corre de su concierto

Durante una presentación de su gira “Vámonos”, el exesposo de la cantante se encontraba en el escenario esperando que iniciara el concierto , pero, Marisela , dijo al público presente que no cantaría hasta que “ Shuki ” se retirara del lugar, pues ya no tenía nada que hacer ahí, ya que no estaban juntos.

Ya no tiene que estar aquí. ¿Verdad que no? Shuki y yo, ya no estamos juntos, ya no somos la pareja, no tiene que estar parado en mi escenario. ¿Verdad que no? Perdón, mi corazón. Lo siento”, dijo Marisela.

El público se unió a la petición de la cantante, gritando “¡Fuera!”, en repetidas ocasiones, por lo que el hombre tuvo que retirarse del lugar, visiblemente avergonzado.

“La Dama de Hierro” contó a su público que su exesposo le había quitado sus joyas, diamantes y pulseras.

Una vez que el hombre se retiró, la cantante expresó que aún ama a su exesposo, pero que es una relación muy complicada, pues, aseguró, él la ha tratado mal y ya no podía soportar su violencia.

“Espero que esta sea la última vez que lo vea sobre el escenario. Lo amo, pero lo odio”, dijo la artista.

Por su parte, Shuki Amado se defendió entre lágrimas de las acusaciones de la cantante, argumentando que no era verdad lo que su expareja declaró, pues siempre la trató como a una reina.

“Yo siempre la he tratado muy bien. La amo, le doy un trato de reina, pero ella está enojada por los diamantes”.

“Yo me siento terriblemente ofendido en este momento. Ella me ha tratado mal durante ocho años, todo el tiempo me ha tratado mal. Si ella quiere estar conmigo, que se quede, si no, que me deje ir”, declaró el empresario.