Video. Lupillo Rivera le responde a Christian Nodal: "Yo comí primero"

Hace unos días el famoso cantante Christian Nodal hizo un comentario sobre el tatuaje de rostro que se borró Lupillo Rivera, Guadalupe Rivera Saavedra mejor conocido como Lupillo Rivera respondió de una manera que nos dejó a todos con la "boca abierta".

"No sé, pero cada quien hace lo que quiere con su "puerco", su cuerpo, perdón. A mi me encantan y me hacen muy feliz los tatuajes, siempre me tatúo cosas que me hagan feliz. Aquí lo importante es que el señor se encuentre feliz", fue lo que respondió Nodal cuando lo cuestionaron sobre el tatuaje que se borró Rivera.