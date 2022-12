VIDEO. Facundo la hace de limpiavidrios en Qatar y lo detienen

Facundo es uno de los conductores de televisión mexicana más irreverentes, y sus sketches los han llevado a tener conflictos con sus protagonistas, pero esta vez, el polémico famoso hizo de las suyas en Qatar, pero ahí no lo toleraron y lo detuvieron.

Y es que Facundo se le ocurrió realizar una de sus clásicas bromas, pues se le ocurrió de disfrazarse de limpiavidrios para prestar el "servicio" a los automovilistas qataríes en Doha, la capital.

La gente no entendía y mientras al inicio no tuvo problemas, otros le pedían que no lo hiciera; sin embargo, un conductor llevó su molestia a otro nivel, pues llamó a la Policía, cuyo elementos lo detuvieron por limpiar el carro sin consentimiento del automovilista.

El video de la cápsula de Facundo fue transmitido por Televisa, y se ve al conductor sentado en la patrulla y se le escucha decir: "¡Creo que ya valió Bertha!".

Pese a que no se ve cuándo es detenido, se desconoce qué ocurrió posteriormente; sin embargo, muchos creen que Facundo sí estuvo en la cárcel, mientras que otros señalaron que la reacción del qatarí y la presencia policiaca fue planeada.