VIDEO: "El Burro" Van Rankin propina "golpiza" a Paul Stanley

De acuerdo con el medio, en el documento se ve a Stanley romper en llanto en lo que acusaba a su compañero de las agresiones.

PUBLICIDAD

Y es que en sus redes sociales, el hijo del malogrado conductor publicó el video y explica la razón de su estado.

"Me pegó el señor loco, me pegaron amigos, me pegaron, ahí viene el señor loco", se le escucha decir.

De pronto, se escucha que llaman a la puerta, a lo que Stanley dice que no le abriría a su presunto agresor; sin embargo, en unos minutos aparece a cuadro Van Rankin, a quien también se le apreciaron golpes, a la vez que amenazaba a Paul con el puño.

Pero cuando la cosa se pone candente, aclaran que se trata de una broma, que a muchos internautas les resultó de mal gusto, pues algunos mensajes que les pusieron fueron "No manche", "Sí me espanté".

Además, les escribieron : "Dejen de bromear con violencia, es un mal ejemplo, me están cayendo mal", así como el que con la violencia que se vive no se deja ninguna enseñanza.

Paul Stanley y Jorge Van Rankin se han caracterizado por llevarse bien en donde han trabajado juntos, pues forman parte de la barra de conductores del programa Hoy, así como han colaborado en otros programas, como Miembros al aire.

Dado a esa camaradería fue que causó extrañeza entre los internautas la presunta pelea de amigos.