Video. ¿Cynthia Rodríguez engaña a Carlos Rivera con Sergio Sepúlveda?

Kamo hipnotizó a la conductora, a quien durmió, y le dijo que al despertar a su lado estaría el gran amor de su vida.

Laura G, le sugirió a Tony Kamo que Cynthia le declarara su amor a Sergio Sepúlveda. "Tu sueño Serch, vente", le dijo entre risas.

"Cuando yo cuente tres tú vas a despertar y cuando lo hagas, estará el amor de tu vida enfrente de ti", le dijo el hipnotista.

Cuando estuvo hipnotizada, Cyn se le fue acercando coquetamente a Sepúlveda, provocando que él se pusiera nervioso, incluso él se alejaba de ella, pero la conductora lo volvía a abrazar.

Como si eso fuera poco, comenzó a quitarle la corbata, tratando de quitarle la ropa. "No, basta. No me encueres, hay mucha gente, hace frío", le pedía Sepúlveda visiblemente nervioso.

La escena provocó la risa de sus compañeros, que divertidos disfrutaban el espectáculo.

Tony Kamo despertó a Cynthia, quien, al verse abrazada de Sepúlveda, se mostró apenada y confundida.

Luego, le mostraron un video con todo lo que había pasado, lo que provocó su risa y la de sus compañeros.