Video. Ben Affleck reclama a mujer que lo rechazó en una app de ligues

La chica comentó que navegaba por la app cuando recibió una solicitud que supuestamente era de Ben Affleck, pero ella sospechó que era una cuenta falsa así que simplemente la ignoró.

PUBLICIDAD

La modelo no esperaba lo que sucedería después, pues poco después recibió un mensaje del mismísimo actor, por lo que inmediatamente compartió en su cuenta de TikTok el reclamo que le envió el exprometido de JLo a través de Instagram.

"Nivine, ¿por qué no hicimos match? ¡Soy yo!", dice el también director. La chica anexó un mensaje de arrepentimiento junto a su publicación.

"Me quedé pensando en la vez en que me encontré a Ben Affleck en Raya y pensé que era falso, así que lo ignoré y después me mandó in video en Instagram", escribió la bloguera.

Se ha rumorado que Ben Affleck es usuario constante en Raya desde su rompimiento con Jennifer Garner, en 2018, y supuestamente en la app conoció a la modelo de Playboy Shauna Sexton.

Cuando la relación con la modelo terminó, comenzó a salir con la actriz Ana de Armas y recientemente se le ha relacionado nuevamente con Jennifer Lopez, que acaba de terminar su relación con Alex Rodríguez.