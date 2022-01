VIDEO: "Bebeshita" le lleva serenata a su amado y éste la "batea"

El chasco más grande de su vida se llevó Daniela Alexis, conocida como "Bebeshita", pues cuando agarró valor para declararle, con mariachi , flores y en televisión, su amor a Aristeo Cázares, éste le dijo que no, que la consideraba su amiga y nada más.

Sin embargo, ella albergó un sentimiento distinto, por lo que entusiasmada y dispuesta a ganarse el amor del campeón del programa, decidió jugársela.

Por ello, a través de un video que la propia Daniela subió a su cuenta de YouTube, se le ve entusiasmada maquillándose, y entonces contactó a Mati Álvarez, a quien le contó su plan y lo feliz que se sentía, por lo que juntas urdieron un plan: Mati llamaría a Aristeo con el argumento de un favor, a fin de que bajara, donde le esperaría Daniela con la serenata.

"Ves que yo estoy enamorada de Aristeo. ¡Imagínate cómo van a salir nuestros hijos! Los vamos a hacer como 'bebeshiteros'; entonces ahorita le voy a hablar a la Mati para que me diga dónde está mi bebesito y llevarle la serenata", explica Alexis a su maquillista, quien la arreglaba para la sorpresa.

Llegado el momento, Mati le miente a Aristeo para que salga, y cuando éste se encuentra fuera, en su rostro se ve que no estaba nada feliz con lo que veía, pues ahí, entre mariachis y canciones estaba a quien hasta entonces consideró su amiga: Daniela.

Al momento, Aristeo le reclama a Mati la mentira, con la historia de que su tío le entregaría unas cosas.

"¿Cómo así? No te pases, no, Mati, te pasas de lanza [...] Mati me dijo que iba a venir su tío a dejarle una maleta y yo de bajo y te ayudo a subir la maleta".

En ese momento, "Bebeshita" se acercó, abrazó y besó al atleta de Exatlón, quien en todo momento estuvo incómodo. Y aunque agradeció la serenata, le dijo a Daniela algo que la dejó congelada y con los ánimos por los suelos:

"Yo te quiero mucho y eres mi amiga y vamos a disfrutar de esta bella serenata. Gracias. Estoy saliendo con alguien y no puedo besar a nadie", le espetó Aristeo.

Visiblemente desilusionada, a gritos paró la música, se soltó llorando, y después de recibir un abrazo de quien le dejó en claro que sólo era una amistad,

Y cuando Aristeo le decía que sí la quería, pero que no podía besarla, ella señala: "Ya, ya, me acaba de 'batear'. Vámonos, les pago y ya me voy. Neta voy a llorar".