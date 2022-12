VIDEO. Arremete Tano Elizalde contra familia de Valentín Elizalde

Al respecto, Tano Elizalde señaló que a pesar del paso de los años las autoridades no han podido esclarecer los hechos y los señalamientos hacia su persona le han afectado tanto en su vida personal como profesional.

Destacó que tras varios años de arrastrar con las falsas acusaciones, decidió ponerles fin y mandó un contundente mensaje a los hermanos de "El Gallo de Oro", Francisco y Jesús Elizalde; a la madre, Camila Valencia, así como a la hija del cantante, Valentina Elizalde, a quienes pidió que ya pongan punto final a dichas acusaciones, ya que no desaprovechan la oportunidad para vincularlo con el caso.

"Sin fundamentos, ni pruebas lo hacen y aquí estamos dando la cara todo el tiempo, voy contra las personas que me señalan, vamos a ir contra ellos por daño moral", explicó.

Aseguró que esta vez se encuentra listo para iniciar acción legal contra su propia familia, ya que, arremetió, no se vale que cada año pase lo mismo.

"Tendré que hacer estas cosas que no quería hacer, ya estamos enfrente de todo por daño moral y señalamiento a mi persona".

¿POR QUÉ ACUSAN AL TANO DEL CRIMEN?

El asesinato de Valentín Elizalde ocurrió el 25 de noviembre de 2006, cuando fue acribillado a bordo de su camioneta Suburban, color negro, cuando iba acompañado de su representante, Mario Mendoza Grajeda, Reynaldo Ballesteros, su chofer; así como de su primo Fausto "Tano" Elizalde, de los cuales únicamente sobrevivió Tano.

Según las declaraciones del primo del Vale, él iba recostado en la camioneta porque se sentía mal, por lo que al momento de la agresión armada, las balas no lo lesionaron de manera mortal. Además, aseguró que luego del ataque bajó de la camioneta y salió huyendo en un taxi que iba pasando por el lugar.

Las especulaciones que lo ligaban como autor del crimen se acrecentaron luego de que en 2020, Marisol Castro, exesposa del Tano Elizalde aseguró que el día del crimen él estaba demasiado nervioso y muy insistente con Valentín de que cantara en Reynosa, cuando su agenda estaba programada en Tijuana.

"Ellos se iban a ir a trabajar a Tijuana y cancelaron porque Tano estuvo insistiendo en irse a Reynosa y Vale no quería ir, eso me dijo la señora Camila, mamá de Valentín, que Vale muchas veces le dijo ´mamá no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso´ y por eso fue".

Asimismo, Tano Elizalde fue duramente criticado luego de que el año pasado contrajera matrimonio con Gabriela Sabag, viuda de Valentín.