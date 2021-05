Video. Aracely Arámbula habla sobre cómo superó a Luis Miguel

La enamorada pareja tuvo dos hijos, Miguel y Daniel; sin embargo, se separaron en 2009.

PUBLICIDAD

Después de una década de su divorcio, "La Chule" habló sobre cómo fue el proceso que vivió al tomar la decisión de separarse del cantante.

A través de su cuenta de TikTok la actriz platicó en una aparente entrevista cómo fue que salió de la relación.

"Arriba hermosas, vamos adelante que sí se puede. Si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tú no? Como dice mi sobrina, si tu saliste del... (Luis Miguel), ¿porque yo no voy a salir del cucaracho?", declaró entre risas.

Con sus comentarios aconsejó a todas las mujeres que pasen por una situación similar se replanteen la idea que pueden salir adelante solas, sin la necesidad de tener un hombre a su lado. Asimismo, les pidió que sean valientes en dar el primer paso hacia su felicidad.

"La Chule" y "El Sol" han estado envueltos en la polémica, luego de que ella declarara que el cantante no busca a sus hijos ni les da manutención. Además, en relación a la grabación de la segunda temporada de "Luis Miguel: la serie", la producción quiso incluir el romance y matrimonio que el cantante mantuvo con la actriz chihuahuense, pero ella fue contundente en su negativa, pues dijo que no quería que nadie se entrometiera en lo que fue su relación y lanzó un comunicado donde informaba que su historia no estaría en la serie.