VIDEO. Andrés García grave por sobredosis de cocaína

Sin embargo, mediante el programa De primera mano, Margarita Portillo, esposa del histrión, reveló que la condición crítica de su marido detonó pro consumo de cocaína y alcohol.

La heredera del actor de 81 años de edad explicó que su esposo presenta el cuadro de neumonía, pero que el médico internista diagnosticó que su situación de saludo derivó de una sobredosis.

Ello, indicó Margarita, saltó de los resultados de exámenes toxicológicos practicados al famoso, que dieron positivo a ambas sustancias.

"Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista, me dice: ´Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se quede en el hospital´. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el 20 de eso, es una sobredosis, porque yo no sabía cómo era eso y mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína", detalló.

Asimismo, reveló que sabe quién le proporcionó a su marido la droga, adicción que lo tiene en la condición en que se encuentra.

"Esas personas (que le dan drogas a Andrés García) saben que yo sé, pero no los voy a mencionar. Andrés es un adulto, y si se lo llevan, es porque él lo solicita. Andrés es una persona enferma", puntualizó la mujer.