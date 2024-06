VIDEO| Ana Barbara estuvo al borde de la muerte y esto la salvó

La cantante estaba en el mar de Cancún cuando su hijo la rescató

Por: Susana Rodríguez

Ana Bárbara está agradecida con la vida y con su hijo que la salvó de morir ahogada en el mar, así lo reveló la cantante de regional mexicano, quien estuvo muy cerca de fallecer tras ser arrastrada por el mar de Cancún.

La intérprete de "Y lo busqué" está realmente impactada con su vivencia en el mar, que aunque lo ama, confiesa que pecó de confiada y vio la muerte de cerca, de frente, por lo que la experiencia le ha cambiado la forma de ver la vida.

Ana Bárbara compartió lo ocurrido en las playas de Cancún a través de un video.

Ana Bárbara mostró el lugar exacto donde estuvo a punto de perder la vida. Aunque no dio detalles sobre el rescate, sí mencionó a su hijo José María "Chema", fruto de su relación con José María Fernández "El Pirru", quien la salvó de morir ahogada.

VIO CERCA LA MUERTE

Tras el incidente en Cancún, Ana Bárbara tuvo un concierto. Sin embargo, cuando llegó la hora de dormir, no pudo conciliar el sueño. Expresó que la experiencia la tenía sorprendida y reflexionó sobre cómo la había marcado.

"Después de volver a nacer, tengo absolutamente claro, y después de llorar muchas horas, porque ha sido impactante esto para mí", externó la cantante.

"Tengo claro para lo que quiero vivir, y quiero vivir para las personas que hayan estado para mi incondicionalmente, sea quien sea, para las personas que me han demostrad amor, lealtad real, porque hay gente que me ha engañado", compartió.