Video. Alejandro Fernández y Natanael Cano estrenan tema juntos

Natanael Cano agradeció a "El Potrillo" el haber colaborado con él, al ser un icono de la música mexicana. Destacó que recibir su apoyo es una muestra de que Alejandro Fernández busca apoyar a las nuevas generaciones. "Muchas gracias a Alejandro por haber aceptado mi invitación, me gustó mucho el resultado y ojalá que como con esta colaboración se siga tomando en cuenta a todos los nuevos talentos que vienen", destacó.

Por su parte, el hijo del "Charro de Huentitán" recalcó que cuando tomó la decisión de cantar pop fue muy criticado y sabe lo que se siente comenzar algo sin apoyo, por lo que le agrada hacer dueto con las nuevas generaciones de cantantes

"Me gusta a poyar a la música latina, a los nuevos artistas y a los fans. Para este tema me llamó Natanael y me propuso hacer una versión con mariachi de su canción ´Amor Tumbado´, al escuchar la canción me gustó muchísimo. Trabajamos juntos en los arreglos y salió super padre. Para mí es un placer prestar mi voz a la nueva generación de cantantes mexicanos", finalizó Fernández.