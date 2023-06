VIDEO | Yeri Mua cuenta por qué interrumpió su embarazo

Desde que la "Bratz Jarocha" anunció su embarazo, hace aproximadamente un mes, emocionó a sus seguidores con la noticia, sin embargo durante esta tarde, Yeri Mua realizó otro en vivo en su cuenta de Facebook para hablar algo referente a ese mismo tema.

La relación entre la influencer veracruzana y el español Naim Darrechi ha dado mucho de qué hablar desde sus inicios y ella revela que tal relación se dio en el peor de los momentos, lo que hace cobrar relevancia al video que subió hace unos días donde aparece cantando una parte de la canción de Grupo Pesado "A chillar a otra parte", cuando se empezó a sospechar que era una indirecta para Naim.

Y en la transmisión de esta tarde confesó que hace unos días terminó su relación, algo que le costó mucho trabajo por falta de amor propio, pero al fin lo logró.

Ese no fue el único tema que abordó Yeri en su transmisión, además comentó que interrumpió el embarazo, y habló de sus motivos.

Confesó que no estaba dispuesta a tener un bebé en un ambiente tóxico, o que su padre ni lo reconociera o peor aún, que lo violentara como lo hizo con ella.

"No se trata de tener el bebé así, el bebé merece tener un padre que nos ame y nos respete. Naim es un chico muy inestable y no estoy dispuesta a que el niño crezca y luego ya no lo quiera. Para eso está el aborto, para evitar cosas así, estoy en terapia porque me siento mal por la decisión que tomé, pero también digo que no tiene por qué venir a la vida un bebé así y no pensé sólo en mí sino también en él, yo sabía que no le iba a tocar una buena vida", argumentó la influencer.