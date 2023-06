VIDEO | Wendy Guevara y Apio Quijano se besan apasionadamente en "La Casa de los Famosos"

El reality show "La Casa de los Famosos México" se ha convertido en un fenómeno de la pantalla chica, gracias al desempeño que han tenido algunos de sus integrantes. Durante las últimas horas los nombres de Wendy Guevara y Apio Quijano se han mantenido en tendencia en redes sociales debido a que protagonizaron un candente momento.

Todo comenzó porque la integrante de "Las Perdidas" cuestionó a sus compañeros si alguna vez habían besado a una persona de su mismo sexo; entre bromas y comentarios, los famosos relataron sus experiencias.

Durante la charla, la actriz Barbara Torres comentó que ella jamás había besado a alguien de su mismo sexo; mientras que Paul Stanley reveló que él sí, incluso lo ha hecho con sus compañeros del matutino "Hoy", como Jorge "El Burro" Van Rankin y Raúl Araiza, pero sólo actuando.

Tras estas declaraciones, Apio Quijano contó que él sí ha besado tanto a hombres y mujeres, aunque nunca lo ha hecho con una persona trans, por lo que Wendy le dijo, "No te ha nacido, no has tenido atracción", a lo que el cantante de Kabah le respondió: "Más que eso, no he tenido personas cercanas".

Al escuchar su declaración sus compañeros empezaron a gritarle "¡Beso!, ¡Beso!", mientras que 'Poncho' mencionaba: "Aquí está Wendy", y Paul le decía: "Está aquí a dos metros"; fue en ese momento en el que Apio dijo que podría besarla sin problema, por su parte la originaria de León, Guanajuato accedió.

Ambos estaban de lados opuestos de la mesa, por lo que Apio se paró de su asiento y se acercó a Wendy para darle un beso en la boca.

Esta no es la primera vez que Wendy besa a un integrante de "La Casa de los Famosos", ya que el primero fue Nicola Portella, cuando cumplieron su promesa de tener ese acercamiento si el el publico salvaba a Sergio y Poncho de la expulsión.