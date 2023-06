VIDEO | Wendy Guevara "La Perdida" confiesa que le gusta un integrante de La Casa de los Famosos

Desde el inicio de "La Casa de los Famosos", Wendy Guevara "La Perdida" se convirtió en la favorita del público para ganar el reality.

La interacción de la influencer con sus compañeros, sobre todo con el modelo peruano Nicola Porcella ha dado mucho de qué hablar, ya que ambos se han dejado ver muy juntos y bromeando entre ellos.

Sin embargo, la controversia se desató cuando el exintegrante de "Guerreros" trató de besar a "La Perdida" y esto provocó que los demás habitantes de la famosa casa bromearan con Wendy y le dijeran que estaba enamorada de Nicola.

Ante las afirmaciones de Poncho, Sergio y Paul de que Wendy se enamoró de Nicola, la influencer contestó que sí le gusta porque "está muy bonito" pero que no busca un romance con él, además aseguró que su forma de llevarse ha sido de broma.

"Todo lo que hacemos aquí es de broma, o sea sí me gusta y está bonito, pero no estoy como, ´güey, quiero algo con Nicola, o sea es de broma, no soy tan pend... en dos días", aclaró.

Entre bromas, los compañeros de cuarto de Wendy le dijeron que Nicola podría salir luego del reality "no va a durar mucho aquí", mencionaron.

Mientras otro habitante agregó: "Te vas a enamorar de Nicola, te gusta".

Wendy Guevara se ha convertido en una de las integrantes favoritas para ganar el reality show y sus seguidores aseguran que la casa tiene vida gracias a ella.