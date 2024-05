VIDEO | "Si me toca morir pronto, me muero en paz": así se expresaba Verónica Toussaint sobre la muerte

tras perder la batalla contra el cáncer de mama, que le fue diagnosticado en 2021.

En su ardua lucha contra la enfermedad, esta talentosa actriz y conductora nunca permitió que la venciera y siempre mostró valentía, incluso cuando la sombra de la muerte se cernía sobre ella.

Sin mostrar temor, pero sí un profundo agradecimiento por su vida, Verónica reflexionó sobre su propia muerte y su preparación para ese momento en una entrevista concedida en julio de 2022 a Gustavo Adolfo Infante en el programa "El minuto que cambió mi destino".

Hoy, tras su fallecimiento, sus palabras han cobrado relevancia nuevamente gracias a las redes sociales.

A través de un video en X, la conductora Marlene Stahl, compañera de Verónica Toussaint, compartió un video donde mostró la entrevista de la fallecida actriz y conductora. "Con todo el amor mi Vero, hoy nos despedimos de ti, fuiste una mujer talentosa, fuerte aguerrida, divertida, luchadora, este lugar no se siente igual al saber que ya no vas a estar aquí", dijo entre lágrimas.

En el video se destaca la entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante, y sus palabras respecto a la muerte.

"Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje increíble", expresaba la actriz.

Verónica también afirmó que, a partir de ese momento, todo lo que la vida le regalara sería una ganancia, ya que a su edad se sentía tranquila, plena y segura de no tener cuentas pendientes con nadie.

"Me he gastado la vida y a partir de ahorita, lo que tenga yo de vida, es ganancia. No le debo nada a nadie, lo que he hecho, lo he hecho por mi trabajo, porque me levanto todos los días y porque le he chingado; entonces, me moriría tranquila", agregó.

AMIGOS DE VERÓNICA TOUSSAINT, CONSTERNADOS POR SU MUERTE

La noche del 16 de mayo, Ciro Gómez Leyva interrumpió la transmisión en vivo de su programa para anunciar el triste fallecimiento de su compañera, a quien recordará siempre por su sonrisa y su determinación para enfrentar la vida.

"Queda su sonrisa, su compañerismo. Queda por supuesto su talento, enorme. Donde estés querida no dejes de sonreír", dijo profundamente conmovido.

Diversas figuras del espectáculo manifestaron su pesar ante la muerte de Verónica Toussaint, entre ellos Belinda, quien le dedicó unas bonitas palabras: "Una guerrera siempre con una sonrisa y con un gran sentido del humor a pesar de las adversidades. Te vamos a extrañar".

Así como Michelle Renaud, Aislyn Derbez, Lalo Carillo, Mónica Garza, Daniel Sosa, Maribel Guardia, Mariano Osorio, Eduardo Videgaray y La Estaca, entre muchos otros que la despiden con cariño.