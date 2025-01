VIDEO | Rapero se dispara accidentalmente durante entrevista en vivo

Las pistolas deben ser manejadas con cautela; sin embargo, un rapero pecó de exceso de confianza, ya que acudió armado a una entrevista en un podcast, sin pensar que accionaría el arma de manera accidental.

El personaje que cometió este error garrafal es el rapero 2 Low, quien en las últimas horas se volvió tendencia en redes sociales, ya que sufrió un accidente que pudo haber tenido consecuencias fatales.

De acuerdo con el trascendido, 2 Low acudió al podcast de With Mike D; durante la charla, el cantante urbano abordaba diversos temas, mientras tenía su mano metida en el bolsillo del pantalón.

Ahí tenía un arma de fuego, la cual estaba manipulando; de repente se escucha un estruendo, que dejó al rapero con tremendo susto, mientras que su entrevistador alcanzó a quitar la pierna antes de que la bala le hiriera.

El shock en 2 Low fue instantáneo, pero continuaba con la mano en el bolsillo; sin embargo, al poco alcanzó a reaccionar, y de inmediato preguntó si alguien había sido herido.

"¿Alguien fue herido? ¿Todos están bien?", inquirió Mike D, al tiempo en que voltea a ver a todo el equipo de protección.

En tanto, 2 Low, con el rostro desencajado, el cantante buscaba la esquirla en el suelo y con la mano el casquillo, pero por el nerviosismo no encontraba ni lo uno, ni lo otro.

Afortunadamente, ninguno de los presentes en el set resultó herido; sin embargo, el susto los dejó a todos sin poder articular palabra alguna.

Finalmente, entre risas nerviosas Mike D empezó a rapear, hasta que su entrevistado pudo reaccionar y se percató de que sólo se trató de un susto y cuestionar si alguien había sido lesionado.

El incidente reabrió el debate sobre la accesibilidad y portación de armas en Estados Unidos, además de destacar la imprudencia de 2 Low por llevar un arma al estudio, con el riesgo que ello implicaba.

NEW: Rapper 2 Low accidentally fires his gun while reaching his hand in his pocket during an interview, finishes the episode anyway



The incident happened during the 1 on 1 With Mike D podcast.



After taking a quick break, the two continued their highly intellectual conversation. pic.twitter.com/UeGlOw2hFH