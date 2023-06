VIDEO | Natanael Cano sorprende con su nuevo look y lo comparan con Luis Miguel

El cantante Natanael Cano causó gran furor en redes sociales tras su presentación en el Auditorio Nacional, escenario que pisó por primera vez y cantó ante más de 10 mil personas con gran éxito,

Sin embargo, lo que se robó el corazón de sus fans fue su nuevo look, que hizo que lo compararan con Luis Miguel.

El hermosillense suele usar su cabello corto y teñido de diferentes colores, pero ahora dio un cambio drástico a su imagen, que fue muy bien aceptada por sus seguidoras y seguidores.

Con su nuevo look, el intérprete de corridos tumbados luce su cabello en color natural y tipo melena, muy parecido al estilo que lucía Luis Miguel en su adolescencia.

Las fotografías del nuevo estilo de Natanael Cano circularon en Internet y los usuarios no pararon de compararlo con el intérprete de "Ahora te puede marchar".

Los internautas opinaron que se ve mucho mejor y que luce "más fresco" que nunca, por lo que felicitaron a su asesor de imagen.

"Se parece a Luismi cuando estaba joven", "No me gusta su música, pero he de admitir que ese look le sienta bien", "Este wey es otro, muy bien por su asesor de imagen", "El Sol se puso tumbado", "Se nota que ya le bajo a los excesos, ojalá siga así", "Que extraña fusión de Luismi y Natanael", fueron algunas de las opiniones de los usuarios de redes.

Un detalle que llamó la atención en el concierto de Natanael Cano fue que durante su actuación se tomó un tiempo para recibir oxigenación y poder continuar con su espectáculo, que dejó a sus fans con muy buen sabor de boca.