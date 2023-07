VIDEO | Laura Bozzo negocia con manifestantes en Guerrero y la dejan pasar

Una intensa movilización que se desarrolló en Chilpancingo, Guerrero, convocada por campesinos y transportistas para manifestarse en contra de la violencia en la entidad, ha afectado a quienes circulan por la Autopista del Sol.



Entre esos afectados está la conductora de televisión, Laura Bozzo, quien se quedó varada en plena arteria vial y decidió bajarse a dialogar con los manifestantes.

La "Señorita Laura" habló con uno de los líderes de la manifestación y negoció con ellos, pues, al final, la dejaron pasar.

El momento fue captado por un ciudadano que lo compartió en redes sociales; en el clip se escucha a la Bozzo dialogar con los manifestantes, con el fin de que le dejaran pasar.

La peruana nacionalizada mexicana se vio afectada por el bloqueo en la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, por lo que decidió bajar de su auto para charlar con los inconformes.

Asimismo, se escuchó a uno de los campesinos decir a Laura Bozzo: "Sí me agradas, porque tú eres bien desgraciada", a lo que la presentadora le respondió: "Yo soy de ustedes", a la vez que recordó el momento en que quisieron meterla a la cárcel; entonces, uno de los manifestantes le dio un abrazo.

También se escuchó decir a la también abogada expresar su molestia con el gobierno: "desgraciado", y aprovechó la ocasión para quejarse de la falta de servicios básicos en la zona, al decir: "Que no haya hospitales, que no haya caminos... no es justo".

Al final, se indicó, Laura negoció con los manifestantes y pudo pasar el bloqueo; sin embargo, eso no quedó consignado en el video.

