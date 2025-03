VIDEO | Javier Ibarreche enciende las redes sociales tras burlas sobre Emilia Pérez

El presentador y creador de contenido expresó sin filtros su postura sobre la controversial película durante la transmisión en vivo de TV Azteca

Por: Marcela Islas

La 97ª edición de los Premios Oscar fue una noche agridulce para Emilia Pérez. La ambiciosa producción francesa de Netflix dirigida por Jacques Audiard contaba con 13 nominaciones, la película se perfilaba como una de las grandes favoritas de la ceremonia, pero terminó llevándose solo dos estatuillas: Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña y Mejor Canción Original por El Mal.

La derrota de Emilia Pérez ha sido atribuida a diversos factores, desde la fuerte competencia hasta controversias surgidas en redes sociales y declaraciones polémicas del director y la actriz Karla Sofía Gascón.

La cinta perdió en categorías clave como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz, consolidándose como una de las producciones con más nominaciones y menos premios en la historia de los Oscar, al nivel de The Irishman (2019) y American Hustle (2013).

JAVIER IBARRECHE DESATA POLÉMICA CON SUS COMENTARIOS EN TV AZTECA

Más allá de los resultados, Emilia Pérez fue protagonista de un momento polémico en la cobertura de TV Azteca. El crítico y presentador Javier Ibarreche no ocultó su desprecio por la película e incluso celebró sus derrotas en vivo.

Desde la alfombra roja, al entrevistar a Zoe Saldaña, el presentador expresó sin filtros su postura: "Le reconozco que enfrenta a un público que sabemos que no está de su parte, pero yo puedo decir que me gustaría que Emilia Pérez no se lleve un solo premio esta noche", comentó.

Su reacción más controversial llegó cuando El Mal ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Ibarreche, visiblemente sorprendido, exclamó: "La peor canción que he escuchado en mi vida... ¿Cómo es posible que esto haya ganado?".

Más tarde, el creador de contenido agregó con tono sarcástico: "Si no le das el premio a Elton John, si no se lo das a Diane Warren, dáselo a cualquiera menos a Fisicul, quimicul, soy Emilia Pérez".

El comentario de Ibarreche provocó risas incómodas entre sus compañeros, aunque el conductor no se retractó y siguió criticando la cinta durante la transmisión, lo que en redes sociales fue aplaudido por una gran audiencia.

En otro momento, Ricardo Casares pidió que levantaran la mano quienes querían ver a Emilia Pérez fracasar en la ceremonia. Todos alzaron la mano, excepto Linet Puente. Ibarreche le respondió con ironía: "Todo el mundo tiene derecho a su estúpida opinión", lo que generó tensión en el set.

Finalmente, cuando Emilia Pérez perdió el Oscar a Mejor Película Internacional frente a Aún Estoy Aquí, de Walter Salles, los conductores de TV Azteca, incluyendo a Ibarreche, Linet Puente, Ricardo Casares y Pamela Cortés, celebraron con un baile en plena transmisión en vivo, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Apresentadores da TV Azteca comemoram a derrota de ´Emilia Perez´. O filme, acusado de ser estereotipado, xenofóbico e desrespeitoso, foi mal recebido no México. A falta de pesquisa do diretor Jacques Audiard, que admitiu não ter estudado o país, é uma das maiores críticas. pic.twitter.com/R50xFTzu63 — Dioclécio Neto (@perfildoneto) March 3, 2025

TV MEXICANA COMEMORANDO A DERROTA DE EMÍLIA PÉREZ



TE AMO, TV AZTECA

pic.twitter.com/I6vMo52DIi — LIGA MX BRASIL (@LigaMexicanaBR) March 3, 2025

REACCIÓN EN REDES SOBRE LOS COMENTARIOS DE JAVIER IBARRECHE

El comportamiento del equipo de TV Azteca dividió opiniones en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter). Mientras algunos usuarios aplaudieron la franqueza de Ibarreche, otros consideraron que su actitud fue excesiva e irrespetuosa.

Con 13 nominaciones y solo dos premios, sin duda Emilia Pérez pasará a la historia, pero como una de las grandes perdedoras en la historia de los premios Oscar, en una noche en la que la controversia y las reacciones en vivo también fueron protagonistas.