VIDEO | Esta es la aterradora película que protagoniza Lee Byung Hun de El Juego del Calamar

I Saw the Devil Fuentes: Youtube

La carrera de Lee Byung Hun, uno de los actores más destacados de Corea del Sur, ha dado un giro inesperado en los últimos años gracias a su papel en la exitosa serie El Juego del Calamar. Sin embargo, antes de alcanzar la fama mundial por su participación en este fenómeno televisivo,

Byung Hun ya había dejado su huella en la industria cinematográfica con interpretaciones igualmente memorables, como en I Saw the Devil (Vi al Diablo), una de las películas de suspenso y terror más impactantes del cine surcoreano.

I SAW THE DEVIL, UN THRILLER DE VENGANZA

Dirigida por el cineasta Kim Ji Woon en 2010, I Saw the Devil es un thriller psicológico que explora los límites de la venganza y la moralidad. La historia sigue a Kim Soo Hyun (interpretado por Lee Byung Hun), un agente especial de la inteligencia surcoreana, que emprende una misión personal y despiadada para vengar el brutal asesinato de su prometida a manos de un despiadado asesino,

interpretado por Choi Min Sik. A lo largo de la película, el protagonista persigue incansablemente al criminal, quien no solo representa una amenaza física, sino también una oscura reflexión sobre la naturaleza humana.

Lo que diferencia a I Saw the Devil de otras películas de venganza es su enfoque en la psicología de sus personajes. El film no escatima en mostrar escenas violentas y perturbadoras, lo que genera un constante sentimiento de inquietud.

La narrativa se adentra en el alma de los personajes, explorando sus motivaciones, sus tormentos internos y la delgada línea entre el bien y el mal. A través de esta historia, el director Kim Ji Woon plantea la pregunta de si la venganza realmente trae justicia o si, por el contrario, consume a quien la busca.

La película recibió elogios tanto por su dirección como por las actuaciones de Lee Byung Hun y Choi Min Sik. El papel de Lee como un hombre consumido por el dolor y la rabia muestra su capacidad para interpretar roles complejos, mientras que Choi Min Sik, famoso por su papel en Oldboy, ofrece una interpretación aterradora de un villano imparable.

UN REFERENTE EN EL CINE SURCOREANO

A pesar de su contenido explícito y perturbador, I Saw the Devil se ha convertido en una película de culto en el género de terror, siendo un referente del cine surcoreano. La obra no solo pone en evidencia el talento de Lee Byung Hun, sino también la habilidad de los cineastas surcoreanos para abordar temas oscuros y filosóficos de una manera única.

Para aquellos que disfrutaron de El Juego del Calamar y buscan profundizar en la carrera de Lee Byung Hun, I Saw the Devil es una parada obligatoria. Esta película, una montaña rusa emocional llena de acción y suspenso, es un recordatorio de por qué Lee Byung Hun sigue siendo uno de los actores más respetados y admirados en el cine asiático.