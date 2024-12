VIDEO | "El Gordo Peruci" reveló que sicarios pidieron a la gente quitar cámaras de seguridad

En horas de la mañana, del día en que fue ejecutado a balazos, el famoso youtuber de Culiacán, "El Gordo Peruci" reveló que sicarios habían pedido a la población de la capital de Sinaloa que retiraran las cámaras de seguridad o tendrían problemas.

Las declaraciones de Leobardo Aispuro Soto, de 37 años de edad, empezó denunciando el robo de las luces navideñas de su casa; sin embargo, acabó diciendo que en Culiacán empezó a correr el rumor de que los culichis debían retirar sus cámaras de seguridad de sus casas, a fin de evitar represalias de la delincuencia.

El asesinato de "El Gordo Peruci" se registró alrededor de las 20:00 horas del martes 9 de diciembre, por fuera de su casa, ubicada en la calle Coronel Calixto Peña, de la colonia 21 de Marzo.

Molesto por el hurto, además de mostrar el exterior de su vivienda, el creador de contenido publicó en su cuenta de YouTube un video en el que señala haber sido víctima de un robo al interior de su vivienda.

Cuando mostraba la fachada de su casa, "El Gordo Peruci" comentó que tenía cámaras de videovigilancia, las cuales estaban desconectadas, por lo que no vio quién perpetró el atraco, y luego vino el comentario.

"Pues para los que no son de Culiacán a lo mejor no están enterados o a lo mejor no han escuchado de algún otro youtuber. No lo sé, pero aquí en Culiacán anduvo un rumor que quitaran sus cámaras o que las desconectaran para que no anduvieran subiendo videos, aunque yo nunca he subido nada desde que empezó todo el desmadre aquí en Culiacán, desde que se paralizó yo nunca he subido videos, no he compartido videos de nada de eso, no me gusta a mí por lo mismo, para no tener ningún problema", dijo el malogrado creador de contenido.

Dijo que su suegra, quien tiene una tienda, quitó las cámaras, ya que una persona llegó a decirle que lo hiciera para que no tuviera problemas.

"Dice que llegó una persona amablemente y le dijo: oigan, pa´ que no tenga algún problema o que no venga alguien a querer pedir las grabaciones de las cámaras. Mejor quítela, le dijeron. Y así para que no oiga, no tenga ningún inconveniente. Entonces, ese mismo día en la noche las quitaron, (...) Yo no las quité, pero las tengo desconectadas, entonces no puedo ver a qué hora fue (el robo de sus luces de navidad)", dijo Leobardo Aispuro.

Por otra parte, "El Gordo Peruci" dijo que a él le había tocado ver cámaras de seguridad balaceadas.