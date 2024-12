VIDEO | Con este tema, V de BTS destronó a Mariah Carey convirtiéndose en el nuevo rey de la Navidad

Aunque realmente no es una competencia, desde hace casi una década, cada diciembre el tema navideño de Mariah Carey se volvía tendencia en redes y era uno de los más reproducidos en el mundo, posicionándose como la soberana de la Navidad.

Sin embargo, V de BTS, cantante de K-Pop, le abolló la corona y le arrancó el cetro a la estrella norteamericana, pues con una nueva versión de White Christmas, con Bing Crosby, el artista coreano se erigió como el nuevo mero, mero de las fiestas decembrinas.

De acuerdo con el trascendido, el tema también serviría como una especie de homenaje al fallecido Yeontan, su perro pomeranian que murió en 2017, ya que lo inmortalizó en el video animado de la canción que desbancó a Carey del primer lugar.

Así, V le obsequió a sus fans la bella colaboración de White Christmas, así como su colección Winter Ahead, melodías que había alistado previo a su servicio militar.

Y desde el momento en que la canción salió al aire, rápidamente se disparó a los primeros lugares de los charts iTunes y Billboard, diciéndole a Mariah Carey "Quítate, que a´i te voy" en esta Navidad.

Y es que cada año, durante la temporada decembrina, la artista reaparece en charts y plataformas musicales con su ya icónico All I Want for Chrismas Is You, y de acuerdo con el rotativo The Economist, con esa canción Mariah Carey ha ganado alrededor de 72 millones de dólares.

Pero ahora, V de BTS llegó a reclamar el sitio, una estrella del K-Pop amante del jazz, así como de la Navidad.

El logro de Taehyung es mayúsculo, ya que destronó a la norteamericana estado en servicio militar en las Fuerzas Especiales de Corea del Sur, lo que su fans celebraron por todo lo alto.