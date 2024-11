VIDEO | Cazzu rompe el silencio y pide a Nodal y a Ángela que no hablen de ella

Cazzu , Christian Nodal y Ángela Aguilar son nombres que se han tomado el Internet y las redes sociales como suyos desde los últimos meses, y aunque la artista trataba de mantenerse al margen de toda la polémica, quien, a palabras de ella, evitó todo por respeto a su hija.

Sin embargo; Christian Nodal y Ángela siguen causando polémica después de todo hablando de la situación, por lo que Cazzu después de mucho tiempo sale a hablar y aclarar varias de las situaciones y rumores que existen a través de toda la polémica.

¿CÓMO SE ENTERÓ CAZZU DE LA INFIDELIDAD DE NODAL?

La Argentina aclaró que definitivamente era inconsciente de la relación de Nodal y Ángela.

"Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo formé parte de una especie de plan. Me siento con la necesidad de refutarlo por completo y decir que es mentira; yo jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido", fueron las palabras de Cazzu ante la situación.

A palabras de Cazzu, ella intentó interrogar a Nodal respecto a la situación; sin embargo, Nodal declinó por completo la pregunta, afirmando que Cazzu era la única mujer en su vida; sin embargo, a este punto todas las redes sociales tomaron esa afirmación.

"Me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta: ´¿Hay alguien más?´ y la respuesta fue no. Me enteré de la relación de ellos de la misma forma que todo el mundo, a través de los mismos medios", explicó Cazzu.

CAZZU: "ME DEJARON POR UN MOTIVO DISTINTO. PREGUNTÉ SI HABÍA OTRA Y ME DIJERON QUE NO"



Cazzu se enteró en redes, como todos nosotros. Qué mal por Angela Aguilar y Nodal, y su cuento para lavarse la imagen.



¿Con qué van a salir ahora? pic.twitter.com/CYzXhDkXXa — Chanclitas ? (@Flops4love) October 31, 2024

LA DOBLE VIDA DE CRISTIAN NODAL

Tras toda la polémica, la cantante argentina confesó que tiene la sospecha de no ser la única engañada, ya que Ángela Aguilar tal vez también fue una víctima más en los engaños del cantante.

"Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de lo que se sabe. Yo le digo que eso no es cierto, no tenía conocimiento. Se estaba llevando una especie de doble vida; quién sabe en qué situación. Si yo estaba embarazada, esta historia que se creó es mucho peor", declaró Cazzu.

Al final, Cazzu lo único que pidió fue que de una vez por todas pararan las polémicas y la dejaran fuera de toda la situación.