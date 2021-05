Vicente Fernández Jr. abandonó México por problemas con unos terrenos

"Fíjate que una amistad me dijo que también tenía problemas en la Marina porque tiene alguna propiedad en Vallarta y que también debe ahí los pagos de la Marina. Entonces no sé por dónde va el asunto, porque como que lo veo muy complicado. Hay como versiones muy opuestas", especuló la periodista.

Noticia Relacionada Guillermo Murray muere a los 93 años

PUBLICIDAD

La versión de que el cantante dejó el país fue confirmada por su novia, Mariana González, al periodista Eliud Arce, quien es el corresponsal de grupo Imagen en Guadalajara, según informó en el espacio televisivo.

"Mariana González muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos", dijo Arce.