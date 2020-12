Verónica Castro revela que estaba enamorada de Maradona

El fallecido Diego Armando Maradona en su momento pidió conocer a Verónica Castro, todo esto en su estancia en la Ciudad de México cuando se enfrentaron en el partido inolvidable Boca Juniors Vs América

Por: Redacción

Hace unos días sorprendió a propios y a extraños la revelación que hizo la actriz y cantante Verónica Castro al afirmar que le gustaba Diego Armando Maradona en aquellos tiempos. Fue en los 80´s cuando se hizo famoso el gol de Maradona el nombrado la "mano de D10s", en la Copa del Mundo en México 86, la guapa Verónica Castro tuvo la oportunidad de conocerlo. En ese tiempo Maradona ya tenía un nombre en el mundo del fútbol, acaparaba todos los periódicos y noticias de todos los niveles, en el año 1982 conoció al ex futbolista primero, mismo que motivó a la actriz a tomar clases de futbol. En una entrevista la madre de Cristian Castro reveló que "Fue una de las mejores experiencias que tuve, nunca lo voy a olvidar". "A mi me gustaba practicar el fútbol, yo era una fiel admiradora de él, estuve tomando prácticas de fútbol en el club, para mi era un rey jugando, afirmó Verónica.

Maradona ya había escuchado de ella y por su capricho solicitó conocer a la actriz en un partido de fútbol contra el América.

"Un día me encontraba en un salón de belleza y fue rarísimo la llamada que recibí, fue Jorge Berlanga quien me llamó y la verdad yo no lo conocía a él, me enteré obviamente antes de que me hablara de que jugaba el América contra el equipo de Diego".

No nomas era Vero quien quería conocerse al deportista, curiosamente era mutuo, el astro fue invitado al programa de 24 Horas y en ese momento se conocieron Verónica Castro y Diego Armando Maradona.