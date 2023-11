Verónica Castro aparece, en silla de ruedas y habla de Yolanda Andrade

Verónica Castro, la actriz, cantante y presentadora, se pronunció por primera vez sobre las afirmaciones de Yolanda Andrade con respecto a su supuesto matrimonio en un país europeo. Esto es lo que expresó.

Después de que la presentadora revelara que ella y la estrella de 'Rosa salvaje' compartieron una relación amorosa y llegaron a celebrar un matrimonio, la célebre figura finalmente rompió su silencio durante una breve entrevista concedida en el programa Despierta América.

En 2019, Yolanda Andrade afirmó que en Ámsterdam, Países Bajos, ambas protagonizaron una ceremonia simbólica donde se comprometieron a amarse eternamente y pronunciaron votos de compromiso en honor a su relación.

Aunque Verónica Castro había mantenido silencio sobre este tema, ahora ha compartido su perspectiva sobre las declaraciones de su presunta ex pareja. Al parecer, a la famosa no le preocupa ofrecer perdón, ya que considera que no posee el poder de Dios.

"No tengo motivos para otorgar perdón, y no me considero en posición de actuar como Dios. Quien deba pedir perdón, que lo haga, y eso es todo".

Verónica afirmó que las declaraciones no le causaron daño ni la lastimaron. Los considera simplemente como comentarios expresados en un momento complicado de su vida, ya que en ese entonces estaba pasando por un episodio difícil. Ahora se siente más dispuesta a hablar al respecto.

"No me hirieron, eran más bien como bromas en su momento difícil y su circunstancia desfavorable. Pero está bien, las palabras deben interpretarse en el contexto de quien las pronuncia. Si Yolanda Andrade es una persona dada a hacer bromas, entonces se deben tomar como tales y seguir adelante."





ESTO LE SUCEDIÓ:

La reconocida figura aclaró por qué se encontraba utilizando una silla de ruedas, a pesar de que uno de sus hijos mencionó que atravesaba un "bache" en su salud. Verónica Castro misma compartió la razón detrás de su situación para disipar cualquier especulación.

"Estoy utilizando una silla de ruedas debido a múltiples intervenciones quirúrgicas, y mis piernas no me permiten correr y caminar con facilidad".